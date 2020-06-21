ليفربول بالقوة الضاربة أمام إيفرتون.. التشكيل المتوقع لـ”الريدز”

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره إيفرتون، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب “جوديسون بارك” ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي، التي عادة مرة أخرى للمنافسة قبل أيام قليلة، بعد توقف النشاط لفترة استمرت إلى أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وينفرد فريق ليفربول بصدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق نحو 22 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، ويتبقى له 6 نقاط فقط للتتويج بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز الغائبة منذ 30 عامًا، فيما يحل إيفرتون في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

يسعى ليفربول وإيفرتون، خلال مباراة اليوم، إلى الفوز بنقاط اللقاء الثلاثة، إذ يسعى إيفرتون إلى الثأر من الهزيمة المذلة التي تلقاها على ملعب “آنفيلد”، خلال مباراة الجولة الخامسة عشر، بالخسارة بخماسية مقابل هدفين تحت قيادة مدربه ماركو سيلفا.

فيما يضع ليفربول الفوز نصب عينيه، في مباراة اليوم للاقتراب من حلم التتويج الذي يتبقى على تحقيقه 6 نقاط فقط.

التشكيل المتوقع للفريقين

ليفربول

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

وفي خط الدفاع: ترنت ألسكندر- أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون

وفي الوسط: نابي كيتا، جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم

وفي خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

تشكيل إيفرتون

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

وفي الدفاع: شيموس كولمان، ميسون هولجيت، مايكل كين، لوكاس ديني

وفي خط الوسط: أنتوني جوردون، أندريه جوميش، توم دايفز، بيرنارد

وفي الهجوم: ريتشارلسون، كالفرت-ليوين

يشار إلى أن الحياة عادت لكرة القدم في إنجلترا، في الـ 17 من شهر يونيو الجاري، حيث خاض مانشستر سيتي وأستون فيلا مباراتهما المؤجلة ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ28، بينما انطلقت منافسات الجولة الـ30 يوم الجمعة الماضي.