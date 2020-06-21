واين روني يقدم نصيحة هامة لمحمد صلاح بشأن أسلوب اللعب الخاص به

حرص النجم الإنجليزي المخضرم واين روني مهاجم نادي ديربي كاونتي الإنجليزي حالياً على توجيه نصيحة في غاية الأهمية إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل ساعات قليلة فقط لا غير من مباراة ديربي الميرسيسايد التي سوف تجمعه مع مضيفه فريق إيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد النجم واين روني خلال مقال صحفي كتبه في العمود الخاص به في صحيفة “التايمز” البريطانية، أن فخر العرب محمد صلاح بات مرعباً بدون أدنى شك لكافة المنافسين أمامه وخاصة بالنسبة إلى اللاعبين الذين ينشطون في خط الدفاع.

وأشار أيضاً إلى أن فريق واجه ليفربول مؤخراً شعر لاعبوه في المناطق الخلفية دائماً بالقلق والتوتر بسبب صلاح، وخاصة إن تعلق الأمر بالهجمات المرتدة السريعة في ظل السرعة الهائلة التي يتمتع بها.

وشدد واين روني في المقال الذي كتبه على أن المشكلة تكمن في أن محمد صلاح بات يفعل مثلما فعل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو حينما كان لا يزال لاعباً في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من خلال الاكتفاء فقط بالتواجد في المناطق الهجومية دون العودة ومساندة زملائه في خط الدفاع.

وأضاف أيضاً أن صلاح لديه كل المقومات لكي يصبح لاعباً متكاملاً، ولكن يتوجب عليه أولاً تقديم يد العون لبقية زملائه في الفريق حينما يكون الضغط كبيراً عليهم من طرف الخصوم.

ومن المؤكد أن ذلك المقال الذي كتبه النجم واين روني ليس عشوائياً بل إنه واقعياً لدرجة كبيرة، علماً بأن روني هو أحد الزملاء القدامى الذين لعبوا مع كريستيانو رونالدو في صفوف فريق مانشستر يونايتد بداية من العام 2004 إلى غاية العام 2009 الذي شهد رحيل الدون تجاه نادي ريال مدريد الإسباني.

ومن جانبه، يعتبر محمد صلاح بكل تأكيد ضمن أفضل 5 لاعبين كرة القدم على مستوى العالم في الوقت الحالي، إلا أن الوقت لن يسعفه لكي يكون الأفضل على الإطلاق بعدما بلغ من العمر 28 عاماً، مما يعني أن السنوات المتبقية له في المستوى العالي لم تعد طويلة، ويبقى هدفه الرئيسي هو تحقيق إنجاز تاريخي والظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم كأول لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.