وزارة الرياضة تحسم جدل تحملها مسحات اللاعبين لـ عودة الدوري

وزارة الشباب والرياضة نفت ما تداول بشأن تحملها تكاليف المسحات التى تجريها الأندية في الوقت الحالي قبل عودة النشاط الرياضي.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا، اليوم الاثنين، أوضحت فيه أنه ليس لها شأن أو دخل من قريب أو بعيد بما يتم ولم يطرح للنقاش.

وأكدت الوزارة أن قرار عودة النشاط الرياضي سبقه دراسة مستفضية من لجنة الأزمة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للعودة تدريجيا إلى شكل الحياة الطبيعي بعد ما شهدته من توقف كامل نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة مسؤولية عودة نشاطه الرياضي تعود على كل اتحاد من ناحية الجوانب الفنية المتعلقة بالعودة، حسب الأكواد والضوابط المعلن عنها في مؤتمر الإعلان عن عودة النشاط الرياضي، والذي حضره وزيرى الشباب والرياضة والإعلام ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

يشار إلى أن اتحاد الكرة أعلن تحمل الدولة تكاليف إجراء المسحة للاعبي الدوري.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كشفت بصفة رسمية في وقت سابق عن موعد عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في مصر، إضافة إلى الضوابط التي تم وضعها من أجل ضمان عدم التسبب في تفشي وانتشار فيروس كورونا خلال الأشهر القادمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن عودة النشاط الرياضي في مصر سوف يكون على مرحلتين، وتتمثل على النحو التالي:

المرحلة الأولى / الإعداد والتجهيز وإتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير، وتبدأ هذه المرحلة انطلاقاً من يوم 1 يوليو 2020.

المرحلة الثانية / التشغيل الفعلي وفق الاشتراطات والضوابط الموضوعة، وتبدأ هذه المرحلة انطلاقاً من يوم 15 يوليو 2020.

ولفت إلى أنه قد تم تشكيل لجنة طبية من أجل متابعة الحالة الصحية للرياضيين بعد استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى، على أن يتم التنسيق بشكل دائم مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخاصة وزارة الصحة والسكان من أجل ضمان الارتقاء بمستوى عناصر المنظومة الرياضية في مصر المرحلة القادمة.