وزير الشباب والرياضة يستبعد فكرة إلغاء أي نشاط رياضي بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم

وزير الشباب والرياضة يستبعد فكرة إلغاء أي نشاط رياضي بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم

حسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة سواء في وسائل الإعلام المصرية أو حتى عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية إلغاء أي نشاط رياضي في الموسم الحالي بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على هامش اجتماعه اليوم الثلاثاء مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة، أن كل الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن إمكانية إلغاء أي بطولة أو مسابقة رياضية في الموسم الجاري، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم في الوقت الحالي بالتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية المصرية إضافة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل استئناف جميع المسابقات الرياضية في المرحلة القادمة بعد تنفيذ الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وشدد الدكتور أشرف صبحي في حديثه على أن القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم ولعل أبرزها رفع حظر التجوال إضافة إلى إعادة فتح النوادي والمنشآت الرياضية، سوف يساهم بدوره في استئناف جميع المسابقات الرياضية بدون أي مشاكل على الإطلاق.

وأضاف أيضاً أن كل هيئة أو اتحاد رياضي في مصر مطالب بتطبيق الخطة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي مخالفة لهذه الخطة والإجراءات على حد سواء سوف يجبر الوزارة مباشرة على فرض عقوبات صارمة عليها بحسب ما ينص عليه القانون.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع أن جميع المسؤولين عن الرياضة في مصر ملتزمين حتى الآن بالخطة التي تم إعدادها من جانب وزارة الشباب والرياضة، على أن يتم استئناف التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم، أما المسابقات سوف يتم استئنافها بداية من شهر أغسطس الذي يليه مباشرة.

يذكر أن العديد من الأصوات المناصرة لنادي الزمالك قد طالبت في الفترة الماضية بضرورة إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز على وجه التحديد بسبب استمرار انتشار وباء كورونا، إلا أن الأمر الآن بات مستحيلاً بعد قرارات الدولة المصرية.