مجلس الوزراء يحسم الجدل ويؤكد استحالة إلغاء الدوري المصري بسبب كورونا

حسم مجلس الوزراء المصري خلال الساعات القليلة الماضية كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بسبب تخوف بعض مسؤولي الأندية من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات هاتفية له اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان واضحاً للغاية بشأن موقف الدولة المصرية من استئناف المسابقات والأنشطة الرياضية في الموسم الجاري.

وأشار أيضاً إلى أن استئناف مسابقة الدوري العام على وجه التحديد يعتبر بمثابة قرار دولة بمعنى أوضح، لذا سيكون الجميع مطالباً بالالتزام بالقرار الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق، والذي تمثل في استئناف التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم ثم استئناف البطولات في نهاية الشهر ذاته.

وكانت العديد من التكهنات قد توقعت إمكانية إلغاء مسابقة الدوري المصري في ظل ارتفاع أعداد المصابين الوفيات بسبب فيروس كورونا في مصر، علماً بأن العديد من الأصوات المناصرة لنادي الزمالك على وجه التحديد هي من كانت تطالب بالإلغاء نظراً إلى فارق النقاط الكبير مع المتصدر وحامل اللقب فريق الأهلي.

وباتت مسألة تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري العام مسألة وقت فقط لا غير، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق الأهلاوي لم يتعرض لأي خسارة حتى هذه اللحظة.