اتحاد الكرة يعلن اكتشاف 6 إصابات بـ كورونا بأندية الدوري الممتاز في اليوم الثاني للمسح الطبي

أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن اكتشاف 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة الدوري.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصرية، فقد شمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، ولم يشر بيان اتحاد الكرة إلى الأندية التي ظهرت بها تلك الحالات.

وسوف ننشر كافة التفاصيل فور اعلانها رسمياً.