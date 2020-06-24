رسمياً .. بيراميدز يعلن تجديد عقد عمر جابر قاطعاً الطريق على الزمالك

أعلن نادي بيراميدز بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن تجديد النجم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى صيف العام 2024، ليقطع بذلك الطريق على كل الأندية التي كانت ترغب في الظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي الحالي وفي مقدمتها نادي الزمالك.

وكان عقد عمر جابر القديم مع نادي بيراميدز متبقي فيه موسم ونصف فقط لا غير، إلا أن المفاوضات مع مسؤولي النادي خلال الأيام الماضية قد أسفرت عن الاتفاق على إضافة موسمين ونصف على المدة المتبقية، وبالتالي أصبح اللاعب مستمراً مع بيراميدز لمدة 4 سنوات قادمة.

وقام نادي بيراميدز بالتعليق على عملية تجديد عقد عمر جابر، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

جميل، أنيق، بارع، رائع، أربع كلمات تصف صاحب القميص رقم 4، حكاية عمر جابر مستمرة مع بيراميدز ل4 سنوات مقبلة.

ومن جانبه، قام اللاعب بالتعليق على عملية توقيعه على العقد الجديد من خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه، وقال فيها التالي:

أنا سعيد بتمديد العقد موسمين مع بيراميدز، بشكر إدارة الفريق وأتمنى أن تكون مواسم مليئة بالنجاح.

على صعيد متصل، أدلى النجم السابق هاني سعيد مدير الكرة الحالي بنادي بيراميدز بتصريحات علق من خلالها على عملية توقيع العقد الجديد مع عمر جابر للموقع الرسمي للنادي، وقال فيها التالي:

سعيد بقرار عمر جابر بتمديد عقده، عمر من أهم اللاعبين في بيراميدز وفي الكرة المصرية، نعي دائماً أهمية وجود لاعبين مثل عمر جابر ضمن صفوفنا والعمل على توفير كل سبل الراحة والنجاح لهم، وتلك هي أولى خطواتنا في ضمان استقرار الفريق والظهور بشكل مختلف عند عودة المنافسات مرة أخرى.

يذكر أن عمر جابر كان أحد النجوم المساهمين في وصول فريق بيراميدز الموسم الحالي إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخ النادي، علماً بأن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن فريق بيراميدز يعد هو المرشح الأول من أجل الظفر بلقب النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية.