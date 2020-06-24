رغم قرار الدولة المصرية .. الزمالك يرفض رسمياً استكمال الدوري المصري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن رفضه القاطع فكرة استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بداية من نهاية شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020، بالرغم من أن قرار استئناف المسابقة لا يعود إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بل هو قرار الدولة المصرية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت رسمياً قبل عدة أيام من الآن عن مواعيد استئناف النشاط الرياضي في مصر ويشمل ذلك مسابقة الدوري العام، قبل أن يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء أن جميع الأنشطة الرياضية في مصر سوف يتم استئنافها بصورة طبيعية بما فيها مسابقة الدوري المصري.

على صعيد متصل، كان نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قد أوضح خلال تصريحات هاتفية له يوم أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أن قرار استئناف المسابقات والأنشطة الرياضية في مصر بما فيها مسابقة الدوري العام هو قرار دولة وليس قرار مؤسسة بعينها.

ولم يبدي نادي الزمالك ومجلس إدارته أي اهتمام تماماً بكل ما سبق، وجاء الإعلان الرسمي اليوم من جانبهم عن رفض استكمال مسابقة الدوري المصري، وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك تفاصيل القرار، كما قام المستشار مرتضى منصور بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وجاء القرار بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، وتذيع قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي في العاشرة مساء اليوم تفاصيل الاجتماع بالصوت والصورة.

ولا يعتبر قرار نادي الزمالك غريباً على الإطلاق، وخاصة بعدما حاول عدد من مسؤولي النادي ولاعبيه القدامى الدعوة عبر مختلف وسائل الإعلام المصرية طوال الأسابيع الماضية إلى إلغاء الموسم الحالي، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا إلا أن السبب الحقيقي يكمن في استحالة تتويج الفارس الأبيض بلقب النسخة الحالية في ظل الفارق الكبير مع المتصدر وغريمه التقليدي الأهلي.