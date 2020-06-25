في اليوم الثالث للمسح الطبي لأندية الدوري.. 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور خمس حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات.

وذكر اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحالات الخمس بين صفوف نادي طنطا الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإدارريين والعاملين مع الفرق.

وكان نادي طنطا أعلن إصابة خمسة أفراد من الفريق الأول بفيروس (كوفيد-19) بعد نتائج المسحة التي خضع لها أفراد الفريق الأول.

وكشف في صباح اليوم الخميس، أن الإصابات جاءت بواقع 3 لاعبين واثنين من الجهاز الفني والإداري وهو ما أكده الحساب الرسمي للفريق الأصفر على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وأكد نادي طنطا أنه سيتعامل مع المصابين وفق البرتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة.

وأجرى اتحاد الكرة المصري مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي وفقًا لما أقره أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعدًا للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن أمس الأربعاء اكتشاف 6 حالات إيجابية وتبين أنها بين صفوف الاتحاد، إنبي، المقاولون ونادي مصر.

وأعلن نادي الزمالك المصري، عدم استكمال الدوري الممتاز في الموسم الحالي، رافضا في الوقت نفسه منح لقب الدوري لغريمه الأهلي، في حال إلغاء المسابقة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة عصر الأربعاء، “تم خلالها مناقشة كافة الأمور، والاستقرار على عدم استكمال الدوري المصري ورفض منح اللقب للأهلي”.

كما أكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، رفض مجلس إدارة الزمالك “بشكل نهائي” خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التي يتم إجراؤها استعدادا لعودة النشاط الكروي.

ونقل الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، عن لجنته الطبية “ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات”.

ولم يحدد الاتحاد ما إذا كان المسح الذي بدأ هذا الأسبوع ويشمل “اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق”، قد أدى إلى ظهور أي حالات في يومه الأول.

وأعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الأسبوع الماضي استئناف منافسات الدوري المحلي اعتبارا من 25 يوليو، بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب “كوفيد-19”.