نجم الزمالك محمد عواد يؤكد رسمياً إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلن النجم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصفة رسمية اليوم الجمعة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل التي أجراها رفقة بقية لاعبي نادي الزمالك في الآونة الأخيرة.

وقام محمد عواد بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “تحاليل كورونا إيجابي، دعواتكم”، حيث اكتفى فقط بهذه العبارة في ظل حالة الصدمة التي شعر بها بدون أدنى شك بعد ظهور النتائج.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد بدأ في إجراء اختبارات الكشف عن كورونا لكافة أندية مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك سواء بالنسبة إلى اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو حتى الأجهزة الإدارية تمهيداً لعودة النشاط الرياضي في مصر مع نهاية شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020.

وكان اتحاد الكرة قد أوضح في فترة سابقة أن الاختبارات قد أسفرت عن التأكد من إيجابية تحاليل 6 عناصر في الأيام القليلة الماضية، ومن ثم قام نادي طنطا بعدها بيومين تقريباً بالإعلان عن إصابة 5 من عناصره بالفيروس المستجد.

وتأتي هذه الاختبارات بناءً على الخطة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي معالي الوزير، حتى تعود كرة القدم من جديد إلى الحياة بعد توقف دام طويلاً منذ منتصف شهر مارس الماضي.

ولا تزال الشكوك قائمة حول مصير مسابقة الدوري العام في الموسم الحالي، وخاصة بعدما أعلن نادي الزمالك بصفة رسمية في يوم الأربعاء الماضي عن رفضه القاطع فكرة استكمال مشواره المحلي نتيجة استمرار انتشار وباء كورونا.

ويرى مسؤولو نادي الزمالك أن هذه الفرصة التي منحها الفيروس المستجد للرياضة المصرية وخاصة كرة القدم تبدو كبيرة، حيث بات الآن من الممكن انطلاقة الموسم الجديد مع بداية شهر أغسطس القادم مثلما يحدث سنوياً في أكبر الدوريات الأوروبية.

وهو الأمر الذي سوف يمنح الأندية المصرية فرصة الحصول على الراحة السلبية بين المواسم، وليس مثلما كان يحدث في المواسم السابقة التي كانت تقام بشكل متلاحق بدون أي تنظيم على الإطلاق مما كان له التأثير السلبي على الكرة المصرية في نهاية المطاف.