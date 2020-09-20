موعد مع المتعة في مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 20-9-2020

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، حيث يستعد فريق ليفربول حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق تشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتأتي مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020 / 2021، وبالتالي سنوضح لكم في هذا الموضوع موعد مباراة ليفربول وتشيلسي إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بمشاركة النجم المصري محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تنقل مباراة ليفربول وتشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، على أن يتولى التعليق المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق على هذه المباراة.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في سبتمبر 2020

لينكولن سيتي / ليفربول، الخميس 24 سبتمبر 2020، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور الثالث.

ليفربول / أرسنال، الإثنين 28 سبتمبر 2020، الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة.

مواعيد مباريات تشيلسي القادمة في سبتمبر 2020

تشيلسي / بارنسلي، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور الثالث.

وست بروميتش ألبيون / تشيلسي، السبت 26 سبتمبر 2020، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة.

تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة تشيلسي القادمة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

تشكيل تشيلسي المتوقع في مباراة ليفربول القادمة