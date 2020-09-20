موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ريال سوسيداد اليوم 20-9-2020 في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، حيث يستعد فريق ريال مدريد حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 على ملعب أنويتا بإقليم الباسك.

وتأتي مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2020 / 2021، وبالتالي سنوضح لكم في هذا الموضوع موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تقام مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في مساء اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 على ملعب أنويتا بإقليم الباسك على الأراضي الإسبانية، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تنقل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، على أن يتولى المعلق حفيظ دراجي مهمة التعليق على المباراة.

مواعيد مباريات ريال مدريد في سبتمبر 2020

ريال بيتيس / ريال مدريد، السبت 26 سبتمبر 2020، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإسباني، الجولة الثالثة.

ريال مدريد / بلد الوليد، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، يتم تحديد الموعد في وقت لاحق، الدوري الإسباني، الجولة الرابعة.

قائمة ريال مدريد في مباراة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، التوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ألفارو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو، فالفيردي، مارتن أوديغارد، مارفين، اريباس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، بورخا مايورال، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة ريال سوسيداد