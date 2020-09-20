موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بمشاركة كريستيانو رونالدو اليوم 20-9-2020 في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، حيث يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر تسع سنوات لملاقاة ضيفه فريق سامبدوريا في مساء اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 على ملعب أليانز بمدينة تورينو.

وتأتي مباراة يوفنتوس وسامبدوريا ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2020 / 2021، وبالتالي سوف نوضح لكم في هذا الموضوع موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا

تقام مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في مساء اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 على ملعب أليانز، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسامبدوريا

تنقل مباراة يوفنتوس وسامبدوريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، على أن يتولى المعلق رؤوف خليف مهمة التعليق على المباراة.

مواعيد مباريات يوفنتوس في سبتمبر وأكتوبر 2020

روما / يوفنتوس، الأحد 27 سبتمبر 2020، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإيطالي، الجولة الثانية.

يوفنتوس / نابولي، الأحد 4 أكتوبر 2020، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإيطالي، الجولة الثالثة.

كروتوني / يوفنتوس، 17 أكتوبر 2020، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري الإيطالي، الجولة الرابعة.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد بدايتها مع، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة سامبدوريا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني.

خط الوسط: خوان كوادرادو، أدريان رابيو، رودريغو، آرون رامسي، أليكس ساندرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديان كولوسيفسكي.

المدير الفني: الإيطالي أندريا بيرلو.

مواعيد مباريات سامبدوريا في سبتمبر وأكتوبر 2020