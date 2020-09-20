موعد مباراة الزمالك وطنطا القادمة في الدوري المصري 22-9-2020

موعد مباراة الزمالك وطنطا، حيث يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق طنطا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي مباراة الزمالك وطنطا ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

موعد مباراة الزمالك وطنطا

تقام مباراة الزمالك وطنطا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا

تنقل مباراة الزمالك وطنطا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة أون تايم سبورت HD1 المجانية، على أن يتولى المعلق حاتم بطيشة مهمة التعليق على هذه المباراة.

ترتيب الزمالك وطنطا حتى الآن في الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020

الزمالك، المركز الثاني، 55 نقطة من 28 مباراة.

طنطا، المركز الأخير، 18 نقطة من 28 مباراة.

مواعيد مباريات الزمالك في سبتمبر وأكتوبر 2020

الزمالك / الجونة، الأحد 27 سبتمبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي / الزمالك، الخميس 1 أكتوبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك / سموحة، 5 أكتوبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، مسابقة كأس مصر، الدور ثمن النهائي.

الزمالك / وادي دجلة، 8 أكتوبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري المصري الممتاز.

حرس الحدود / الزمالك، 12 أكتوبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الدوري المصري الممتاز.

الرجاء البيضاوي المغربي / الزمالك، 17 أكتوبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، دوري أبطال إفريقيا، ذهاب الدور نصف النهائي.

الزمالك / الرجاء البيضاوي، 23 أكتوبر 2020، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، دوري أبطال إفريقيا، إياب الدور نصف النهائي.

نتائج الزمالك في أخر 5 مباريات

بيراميدز 2/0 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/1 طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

سموحة 3/3 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/1 الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

أسوان 0/1 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة طنطا