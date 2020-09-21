موعد مباراة الأهلي ونادي مصر 23-9-2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر، حيث يستعد فريق الأهلي بطل الموسم الحالي وحامل اللقب في السنوات الماضية لملاقاة مضيفه نادي مصر في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ملعب الكلية الحربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي مباراة الأهلي ونادي مصر ضمن مباريات الجولة 29 في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، علمًا بأن المارد الأحمر كان قد توج رسميًا بلقب الدوري العام في الجولة الماضية رغم تعادله مع ضيفه مصر المقاصة ولكنه استفاد من خسارة ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي الزمالك على يد أسوان.

موعد مباراة الأهلي ونادي مصر

تقام مباراة الأهلي ونادي مصر في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ملعب الكلية الحربية، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونادي مصر

تنقل مباراة الأهلي ونادي مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة أون تايم سبورت HD1 المجانية، على أن يتولى المعلق أيمن الكاشف مهمة التعليق على هذه المباراة.

وإليكم الآن ترتيب الأهلي ونادي مصر في الدوري المصري حتى هذه اللحظة:

الأهلي، المركز الأول، 73 نقطة من 28 مباراة.

نادي مصر، المركز السابع عشر، 20 نقطة من 27 مباراة.

ونستعرض لكم نتائج الأهلي في آخر خمس مباريات في الدوري المصري الممتاز:

الأهلي 0/2 وادي دجلة.

حرس الحدود 2/0 الأهلي.

الأهلي 0/3 الإسماعيلي.

الاتحاد السكندري 0/0 الأهلي.

الأهلي 0/0 مصر المقاصة.

وإليكم مواعيد مباريات الأهلي في سبتمبر وأكتوبر 2020:

طنطا / الأهلي، الأحد 27 سبتمبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / الترسانة، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، مسابقة كأس مصر، الدور ثمن النهائي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / المقاولون العرب، الأحد 4 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

إنبي / الأهلي، 7 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / بيراميدز، 11 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الوداد البيضاوي المغربي / الأهلي، 18 أكتوبر 2020، دوري أبطال إفريقيا، ذهاب الدور نصف النهائي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي / الوداد البيضاوي، 24 أكتوبر 2020، دوري أبطال إفريقيا، إياب الدور نصف النهائي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع في المباراة القادمة أمام نادي مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، عمرو السولية، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي، أليو بادجي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

وإليكم نتائج نادي مصر في آخر خمس مباريات في الدوري المصري الممتاز:

نادي مصر 1/1 حرس الحدود.

الإسماعيلي 0/4 نادي مصر.

نادي مصر 2/2 الاتحاد السكندري.

مصر المقاصة 0/3 نادي مصر.

طنطا 0/0 نادي مصر.

ومن المرجح أن يكون تشكيل نادي مصر المتوقع في المباراة القادمة أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: آلاء، محمود محمد طاهر، أوكا، مصطفى كالوشا.

خط الوسط: هشام عبدالحميد، مؤمن إبراهيم محمد، فورتادو، إسلام صالح، مصطفى سلطان.

خط الهجوم: رضا الويشي.

المدير الفني: خالد جلال.

وأخيرًا نستعرض لكم مواعيد مباريات نادي مصر القادمة في الدوري المصري الممتاز: