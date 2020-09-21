موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا 23-9-2020

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي، حيث يستعد فريق الهلال السعودي حامل اللقب لملاقاة نظيره فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

تقام مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ملعب خليفة الدولي، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

تنقل مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، على أن يتولى المعلق رؤوف خليف مهمة التعليق على هذه المباراة، إضافة إلى قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، وأيضًا موقع يوتيوب عبر قناة الاتحاد الآسيوي المجانية داخل المملكة العربية السعودية فقط لا غير.

وإليكم الآن ترتيب المجموعة الثانية بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات:

الهلال، المركز الأول، 11 نقطة.

شباب الأهلي دبي، المركز الثالث، 7 نقاط.

ونستعرض لكم الآن نتائج الهلال في آخر خمس مباريات خاضها مؤخرًا:

الوحدة 3/1 الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال 1/2 الشباب، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال 1/2 باختاكور الأوزبكي، دوري أبطال آسيا.

باختاكور 0/0 الهلال، دوري أبطال آسيا.

شاهر خودرو الإيراني 0/0 الهلال، دوري أبطال آسيا.

وإليكم تشكيل الهلال المتوقع في المباراة القادمة أمام شباب الأهلي دبي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: الكردي، جانغ، محمد جحفلي، مد الله العليان.

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، منصور البيشي، هتان باهبري، محمد الكنيدري.

خط الهجوم: أندريه كاريو.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيسكو.

ونستعرض لكم الآن نتائج شباب الأهلي دبي في آخر ثلاث مباريات خاضها في دوري أبطال آسيا:

شباب الأهلي دبي 0/1 شاهر خودرو الإيراني، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

شاهر خودرو 1/0 شباب الأهلي دبي، الجولة الرابعة من دور المجموعات.

شباب الأهلي دبي 0/0 باختاكور الأوزبكي، الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ومن المرجح أن يكون تشكيل شباب الأهلي دبي المتوقع في المباراة القادمة أمام الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ناصر.

خط الدفاع: أحمد عبدالله جميل، جابر، وليد عباس، حسين.

خط الوسط: حارب عبد الله، عبد الله النقبي، حسن، إدواردو.

خط الهجوم: عيد خميس عيد، أحمد خليل.

المدير الفني: جيرارد موليت.

يذكر أن الهلال كان قد حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة منذ الجولة الماضية، بالرغم من كثرة الغيابات في صفوفه نتيجة تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مما أجبر إدارة النادي على توجيه الدعوة إلى النجم المخضرم الشلهوب المعتزل مؤخرًا من أجل مساندة زملائه في المشوار الآسيوي.

ويطمح الزعيم السعودي في الحفاظ على لقبه الآسيوي للعام الثاني على التوالي، ولكن ذلك يبدو مستحيلاً في حالة عدم تعافي معظم نجومه من الفيروس المستجد، وخاصة في ظل صعوبة المواجهات بكل تأكيد بداية من الدور القادم الذي لن يشهد تواجد أي نادي من الأندية الضعيفة.

على الجانب المقابل، يعلم فريق شباب الأهلي دبي أن حظوظه قوية من أجل التأهل أيضًا، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن أن الأمر ليس بيده في نهاية المطاف بعدما أضاع الفرصة في الجولة الماضية.