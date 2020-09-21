أخبار الرياضة

يوفنتوس يفاجئ جماهيره بصفقة هجومية غير متوقعة الميركاتو الجاري

شادي عادلآخر تحديث: 21 سبتمبر، 2020
دقيقة واحدة
يوفنتوس
فريق يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي بات على مشارف حسم صفقة هجومية نارية لم يتوقعها أحد على الإطلاق في الآونة الأخيرة، على أن يتم الكشف بصفة رسمية عنها خلال الساعات القادمة.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن نادي السيدة العجوز اقترب بشدة من الظفر بخدمات النجم الإسباني ألفارو موراتا من صفوف نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت أيضًا إلى أن انضمام المهاجم الإسباني سوف يتم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط لا غير مع إمكانية الشراء بصفة نهائية في صيف العام القادم 2021، على أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي مبلغ 10 مليون يورو.

وشددت الصحيفة أن هذه الصفقة تؤكد بدورها على أن سيد إيطاليا قد صرف النظر عن التعاقد مع النجم البوسني إيدين دجيكو مهاجم نادي روما الإيطالي، فيما لا تزال الشكوك قائمة حول مصير النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

وأضافت أيضًا أن موراتا سوف يصل إلى مدينة تورينو يوم غدًا الثلاثاء من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يخضع أيضًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد ومن بعدها سوف يتم تقديمه للجماهير من خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي، علمًا بأن اللاعب الإسباني سبق له التألق في صفوف اليوفي في فترة سابقة وتحديدًا في عام 2015 رفقة المدرب السابق ماسيمليانو أليغري.

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شادي عادلآخر تحديث: 21 سبتمبر، 2020
دقيقة واحدة

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