موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران، حيث يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة نظيره فريق استقلال طهران الإيراني في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ملعب الوكرة بدولة قطر.

وتأتي مباراة الأهلي واستقلال طهران ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران

تقام مباراة الأهلي واستقلال طهران في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ملعب الوكرة، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران

تنقل مباراة الأهلي واستقلال طهران عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، على أن يتولى المعلق سوار الذهب مهمة التعليق على هذه المباراة، إضافة إلى قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، وأيضًا موقع يوتيوب عبر قناة الاتحاد الآسيوي المجانية داخل المملكة العربية السعودية فقط لا غير.

وإليكم الآن ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا:

الأهلي، المركز الأول، 6 نقاط.

استقلال طهران، المركز الثالث، نقطتين فقط لا غير.

ونستعرض لكم نتائج الأهلي في آخر خمس مباريات خاضها في الفترة الماضية:

الأهلي 1/1 الشباب، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

أبها 1/2 الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي 0/2 الرائد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي 0/1 الشرطة العراقي، دوري أبطال آسيا.

الشرطة العراقي 1/2 الأهلي، دوري أبطال آسيا.

ومن المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع في المباراة القادمة أمام استقلال طهران على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبد الله تارمين، محمد هوساوي، عبد الباسط هندي، حسين عبد الغني.

خط الوسط: يوسف الحربي، محمد المجحد، لوكاس بيدرو دي ليما، ماركو مارين، هيثم عسيري.

خط الهجوم: مازن أبو شرارة.

المدير الفني: فلادان ميلويفيتش.

وإليكم الآن نتائج استقلال طهران في آخر خمس مباريات خاضها في الفترة الماضية:

استقلال طهران 1/1 بيكان، الدوري الإيراني لكرة القدم.

نادي شاهين بوشهر 4/1 استقلال طهران، الدوري الإيراني لكرة القدم.

بيروزي 2/2 استقلال طهران، كأس إيران، الدور نصف النهائي، فاز استقلال طهران في النهاية بركلات الترجيح.

استقلال طهران 3/2 تراكتور، كأس إيران، المباراة النهائية.

استقلال طهران 1/1 الشرطة العراقي، دوري أبطال آسيا، دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي لن يخوض هذه المواجهة تحت أي ضغوطات على الإطلاق بعدما ضمن تأهله رسميًا إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، ولكن ذلك لا يعني أن المباراة غير مهمة في ظل كونه يرغب في العودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية على يد الشرطة العراقي.

ويعلم الفريق الأهلاوي جيدًا أن حظوظه لا تزال قائمة من أجل المنافسة على لقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، بالرغم من كثرة الأندية الكبيرة المرشحة للظفر باللقب إلا أن أبناء قلعة الجوهرة المشعة يؤمنون بقدراتهم إلى أن يثبت العكس.

ومن الضروري التأكيد على أن الأهلي لا ينافس فقط على لقب دوري أبطال آسيا، حيث ينتظره صدام مرتقب مع غريمه التقليدي النصر في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يلتقي الفائز مع الهلال أو أبها في المشهد الختامي للمسابقة.