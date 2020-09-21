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بديل كارتيرون في الزمالك مفاجأة مرتضى منصور لجماهير القلعة البيضاء

شادي عادلمنذ ساعتين
دقيقة واحدة
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مرتضى منصور

كشف مصدر مقرب من نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور بات قريبًا من الإعلان الرسمي عن خليفة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل بشكل مفاجئ في الأيام الماضية عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أن المفاجأة التي أعدها نادي الزمالك لجماهيره الغفيرة تكمن في اسم المدير الفني الجديد للفارس الأبيض، وهو المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون المتوقع وصوله إلى العاصمة القاهرة في ظرف 48 ساعة فقط لا غير.

وأشار أيضًا إلى أن تواصل مجلس إدارة الزمالك مع المدرب الأرجنتيني جاء بعد إغلاق باب المفاوضات مع المدرب البرتغالي المعروف فيريرا الذي سبق له تدريب الزمالك من قبل، ويرجع ذلك إلى رفض الجهاز المعاون له العرض المقدم من القلعة البيضاء على الصعيد المادي.

وشدد المصدر على أن المستشار مرتضى منصور يعمل جاهدًا رفقة بقية أعضاء مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية من أجل حسم ملف المدرب الجديد لفريق الزمالك، وخاصة لأن الفريق مقبل على مرحلة في غاية الأهمية سوف يخوض خلالها المراحل الحاسمة من مسابقة كأس مصر إضافة إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن باتريس كارتيرون كان قد رحل عن الزمالك بسبب رغبته في خوض تحدي جديد في مسيرته الرياضية، علمًا بأنه قد تعاقد مع نادي التعاون السعودي بصفة رسمية بعد ساعات فقط من رحيله عن القلعة البيضاء.

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شادي عادلمنذ ساعتين
دقيقة واحدة

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