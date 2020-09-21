موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي 23-9-2020 بمشاركة محمد النني

موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي، حيث يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق ليستر سيتي في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ملعب كينغ باور بمدينة ليستر.

وتأتي مباراة أرسنال وليستر سيتي ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2020 / 2021.

موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي

تقام مباراة أرسنال وليستر سيتي في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 على ملعب كينغ باور، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليستر سيتي

تنقل مباراة أرسنال وليستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن نتائج فريق أرسنال في آخر ثلاث مباريات خاضها في الموسم الحالي:

أرسنال 1/1 ليفربول، درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فاز فريق أرسنال بركلات الترجيح في نهاية المطاف.

فولهام 3/0 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال 1/2 وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات أرسنال في سبتمبر وأكتوبر 2020:

ليفربول / أرسنال، الإثنين 28 سبتمبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / شيفيلد يونايتد، السبت 3 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / أرسنال، 17 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أرسنال / ليستر سيتي، 24 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

مانشستر يونايتد / أرسنال، 31 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع في المباراة القادمة أمام ليستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: روب هولدينج، ديفيد لويز، كولاسيناك.

خط الوسط: هيكتور بيليرين، محمد النني، جرانيت شاكا، مايتلاند نايلز.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي، جوزيف ويلوك، إدي نكيتياه.

المدير الفني: الإسباني ميكيل أرتيتا.

وإليكم الآن نتائج ليستر سيتي حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020 / 2021:

وست بروميتش ألبيون 3/0 ليستر سيتي، الجولة الأولى.

ليستر سيتي 2/4 بيرنلي، الجولة الثانية.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات ليستر سيتي في سبتمبر وأكتوبر 2020:

مانشستر سيتي / ليستر سيتي، الأحد 27 سبتمبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / وست هام يونايتد، السبت 3 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / أستون فيلا، 17 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم تحديد موعدها بعد.

أرسنال / ليستر سيتي، 24 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم تحديد موعدها بعد.

ليدز يونايتد / ليستر سيتي، 31 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم تحديد موعدها بعد.

يذكر أن أرسنال يمر بفترة طيبة للغاية مع انطلاقة الموسم الحالي رفقة مدربه الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا على صعيد النتائج، وهو كان نفس الوضع الذي أنهى به الفريق اللندني الموسم الماضي من خلال التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يتوج في بداية الموسم الجاري بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المؤكد أن نجمنا المصري محمد النني سوف يعود للظهور مرة أخرى بصفة أساسية بنسبة تكاد تصل إلى 99% في هذه المباراة القادمة أمام ليستر سيتي، ويرجع ذلك بكل تأكيد إلى المستوى الرائع الذي قدمه مع انطلاقة الموسم الحالي مما يمهد الطريق نحو بقائه في العاصمة لندن في نهاية المطاف.