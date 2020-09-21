مبابي في حيرة قبل حسم مصيره بعد الرحيل المرتقب عن باريس

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاليًا أصبح في حيرة كبيرة من أمره، لعدم قدرته على اختيار وجهته القادمة إلى غاية الآن في ظل كثرة العروض المغرية التي قدمت له في الآونة الأخيرة.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مبابي سوف يرحل عن الفريق الباريسي لا محال عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة وتحديدًا عقب نهاية النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا أي في صيف العام القادم 2021.

وأشارت أيضًا إلى أن كيليان لا يزال حائرًا بين عرض ريال مدريد الإسباني أو عرض ليفربول الإنجليزي، على أن يحسم مصيره بشكل نهائي خلال الأشهر القادمة مع احتمالية وصول عروض أخرى له طوال تلك الفترة.

وشددت الصحيفة على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي لن تستطيع الوقوف في وجه النجم الفرنسي بأي حال من الأحوال عقب نهاية الموسم الجاري، نظرًا لأن عقد الأخير ينتهي في صيف العام 2022 لذا لابد من رحيله الصيف المقبل عوضًا عن رحيله مجانًا بعد نهاية عقده.

يذكر أن العديد من التكهنات ترجح اقتراب كيليان مبابي من صفوف قلعة سانتياغو بيرنابيو بنسبة كبيرة، وخاصة بعدما أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد رغبته في أكثر من مناسبة سابقة في الظفر بخدمات اللاعب الواعد مهما كان الثمن.