موعد مباراة ليفربول ولينكولن سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 24-9-2020

موعد مباراة ليفربول ولينكولن سيتي، حيث يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق لينكولن سيتي في مساء يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 في مواجهة سهلة على الورق لمصلحة فريق الريدز بعكس مباريات البريميرليج.

وتأتي مباراة ليفربول ولينكولن سيتي ضمن مباريات الدور الثالث في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2020 / 2021.

موعد مباراة ليفربول ولينكولن سيتي

تقام مباراة ليفربول ولينكولن سيتي في مساء يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولينكولن سيتي

تنقل مباراة ليفربول ولينكولن سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة باللغة العربية، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن نتائج ليفربول في المباريات الرسمية التي خاضها حتى الآن في الموسم الحالي:

ليفربول 1/1 أرسنال، درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خسر ليفربول اللقب في نهاية المطاف بركلات الترجيح.

ليفربول 3/4 ليدز يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الأولى.

تشيلسي 2/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثانية.

والآن نستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر 2020:

ليفربول / أرسنال، الإثنين 28 سبتمبر 2020، ملعب أنفيلد رود، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثالثة، الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا / ليفربول، السبت 3 أكتوبر 2020، ملعب فيلا بارك، الدوري الانجليزي الممتاز، الجولة الرابعة، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

إيفرتون / ليفربول، 17 أكتوبر 2020، ملعب غوديسون بارك، الدوري الانجليزي الممتاز، الجولة الخامسة، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ليفربول / شيفيلد يونايتد، 24 أكتوبر 2020، ملعب أنفيلد رود، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السادسة، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ليفربول / وست هام يونايتد، 31 أكتوبر 2020، ملعب أنفيلد رود، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع في المباراة القادمة أمام لينكولن سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، تسيِميكاس، جويل ماتيب، جو جوميز.

خط الوسط: نابي كيتا، جوردان هندرسون، كورتيس جونز.

خط الهجوم: دييغو جوتا، تاكومي مينامينو، ديفوك أوريجي.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

لن يشعر أحد من جماهير ليفربول بالدهشة في حالة اختار المدرب يورجن كلوب هذه التشكيلة السابقة، نظرًا لأن فريق الريدز لم يهتم منذ عدة سنوات ماضية بلقب كأس الرابطة الإنجليزية وهو نفس الوضع المتوقع في الموسم الحالي، حيث دائمًا ما يمنح المدرب الألماني الفرصة للاعبين الشباب لإظهار قدراتهم في هذه المسابقة.

وينتظر ليفربول مواجهة صعبة مطلع الأسبوع المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي يلتقي فيها مع ضيفه أرسنال في إحدى أبرز المباريات الكلاسيكية لكرة القدم الإنجليزية، لذا من الطبيعي أن يمنح يورجن كلوب الراحة لجميع نجومه في مباراة لينكولن سيتي القادمة تحضيرًا لمواجهة القمة أمام الفريق اللندني.

على الجانب المقابل يبدو أن لينكولن سيتي المتواضع يؤمن بكامل حظوظه من أجل التأهل إلى الدور القادم من عمر المسابقة، وخاصة أن المواجهة لن تكون أمام العناصر الأساسية الذين يعتمد عليهم ليفربول بشكل دائم مع احتمالية عدم إشراك بعض العناصر الاحتياطية ومنح الفرصة للشباب، مما سوف يدفع الفريق المغمور إلى الإيمان بهذه الفرصة الذهبية من أجل إكمال مشواره في المسابقة مهما كان الثمن.