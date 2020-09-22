موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية القادمة 24-9-2020 في السوبر الأوروبي

موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية، حيث يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لملاقاة نظيره فريق إشبيلية الإسباني حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الأوروبي في مساء يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 على ملعب بوشكاش أرينا على أرض دولة المجر.

وتأتي مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية ضمن مباراة كأس السوبر الأوروبي 2020، علمًا بأن هذه المواجهة القارية سوف تشهد حضور الجماهير بعد سماح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحضور 3 آلاف مشجع من جانب كل فريق بالرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا في قارة أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

تقام مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في مساء يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 على ملعب بوشكاش أرينا، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

تنقل مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، على أن يتولى المعلق رؤوف خليف مهمة التعليق على المباراة، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن مواعيد مباريات بايرن ميونخ في كافة المسابقات حتى نهاية شهر أكتوبر 2020:

هوفنهايم / بايرن ميونخ، الأحد 27 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الجولة الثانية، الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / بوروسيا دورتموند، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، كأس السوبر الألماني، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / هيرتا برلين، الأحد 4 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الجولة الثالثة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / دورين، 15 أكتوبر 2020، كأس ألمانيا، الدور الأول، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أرمينيا بيلفيلد / بايرن ميونخ، 17 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الجولة الرابعة، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / فريق آينتراخت فرانكفورت، 24 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الجولة الخامسة، الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

كولن / بايرن ميونخ، 31 أكتوبر 2020، الدوري الألماني، الجولة السادسة، الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل بايرن ميونخ المتوقع في المباراة القادمة أمام إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، جيروم بواتينغ، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون غوريتسكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، ليروي ساني.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الألماني هانز ديتر فليك.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات إشبيلية حتى نهاية شهر أكتوبر 2020:

قادش / إشبيلية، الأحد 27 سبتمبر 2020، الدوري الإسباني، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

إشبيلية / ليفانتي، 30 سبتمبر 2020، الدوري الإسباني، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

برشلونة / إشبيلية، 4 أكتوبر 2020، الدوري الإسباني، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

غرناطة / إشبيلية، 18 أكتوبر 2020، الدوري الإسباني، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

إشبيلية / إيبار، 25 أكتوبر 2020، الدوري الإسباني، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل إشبيلية المتوقع في المباراة القادمة أمام بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، جول كوندي، دييغو كارلوس، سيرجيو إسكوديرو.

خط الوسط: جوان جوردان، فيرناندو، فرانكو فاسكيز.

خط الهجوم: خواكين سوسو، لوك دي يونج، لوكاس أوكامبوس.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

يذكر أن بايرن ميونخ نجح في التتويج بكأس السوبر الأوروبي لأخر مرة في عام 2013 عقب الفوز على حساب تشيلسي الإنجليزي.