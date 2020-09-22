زيدان على بعد خطوة للتخلص من صداع البدلاء في ريال مدريد

كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني من تنفيذ خطته التي وضعها خلال الصيف الحالي بهدف التخلص من جميع العناصر البديلة التي سببت له إزعاجًا هائلاً في الموسم الماضي لقلة مشاركة هذه العناصر في المباريات.

وأكدت شبكة “ديجيتال” الإعلامية الإسبانية أن المدرب الفرنسي تمكن من حسم عدة ملفات هامة في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع الرئيس فلورنتينو بيريز، ولعل أبرزها كان ملف النجم الويلزي جاريث بيل الذي تمت إعارته بنجاح إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعدما سبب العديد من المشاكل للنادي الملكي.

وأشارت أيضًا إلى أن الدور الآن جاء على المهاجم الصربي الواعد لوكا يوفيتش الذي فشل في إثبات نفسه داخل جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو خلال الموسم الماضي، وبالرغم من ذلك إلا أن زيدان لا يزال يؤمن بقدراته الهجومية الكبيرة إلا أنه يرى من الأفضل أن تتم إعارة اللاعب لنادي آخر في الموسم الحالي.

وشددت الشبكة على أن الوجهة الأقرب للمهاجم الصربي سوف تكون ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني بنسبة كبيرة، على أن يعود مرة أخرى إلى صفوف النادي الملكي في حالة تألقه مع الفريق الألماني هذا الموسم.

وأضافت أيضًا أن إدارة الريال تعرف جيدًا أنه لا يمكنها رفض طلبات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وخاصة بعدما ساهم في تتويج الفريق الملكي بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلية في الموسم الماضي.