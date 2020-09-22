الأهلي يلبي أولى رغبات فايلر في الميركاتو بصفقة مدوية

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات قريبًا للغاية من تلبية أولى رغبات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الأهلي قد منح الضوء الأخضر إلى لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح من أجل حسم صفقة مدوية للمارد الأحمر في الميركاتو الصيفي استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد في شهر نوفمبر المقبل.

وأشار أيضًا إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد توصل إلى اتفاق نهائي مع النجم محمد إبراهيم بشأن انضمام الأخير إلى صفوف القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات قادمة بداية من الصيف الحالي.

وشدد المصدر على أن اللاعب محمد إبراهيم سوف يحصل على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 8 مليون جنيه في الموسم الأول، على أن يزيد الراتب في كل موسم من المواسم المتبقية من خلال إضافة مبلغ 500 ألف جنيه، مما يعني أن الراتب في السنة الأخيرة سوف يصل إلى 9 مليون و500 ألف جنيه.

وأضاف أيضًا أن النادي الأهلي ينتظر الآن رد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، والذي عرض عليه مبلغ 15 مليون جنيه من أجل حسم ذلك الملف بصفة رسمية، على أن يرد النادي الفيومي خلال الأيام القليلة القادمة كحد أقصى على العرض المقدم من القلعة الحمراء مع احتمالية الموافقة بنسبة كبيرة.