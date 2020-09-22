المشاكل تحاصر سواريز من كل الجهات والمخرج الوحيد مجهول

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني بات في ورطة حقيقية بسبب كثرة المشاكل التي تحاصره من جميع الجهات دون أن يتمكن من إيجاد مخرج لها حتى هذه اللحظة.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن المهاجم الأوروغوياني يواجه تهمة من الإدعاء الإيطالية لاحتمالية الغش في اختبار الجنسية الإيطالية الذي أداه مؤخرًا تمهيدًا لانضمامه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الحالي.

وأشارت أيضًا إلى أن الصدمة كانت أقوى على سواريز بعدما أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لليوفي خروج اللاعب رسميًا من حسابات المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، وتأكد ذلك الأمر بالفعل بعد تعاقد سيد إيطاليا مع النجم الإسباني ألفارو موراتا اليوم على سبيل الإعارة قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وشددت الصحيفة على أن النجم لويس سواريز كان يضع آماله على الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد من أجل تعويض رحيل موراتا، إلا أنه تفاجأ في الساعات القليلة رفض إدارة النادي الكتالوني السماح له بالرحيل مجانًا تجاه أحد المنافسين المباشرين للبارسا في مسابقة الدوري الإسباني.

وأضافت أيضًا أن سواريز منح إدارة برشلونة فرصة للتفكير في خيارين لا ثالث لهما، حيث يتمثل الخيار الأول في الموافقة على رحيله تجاه العاصمة مدريد، فيما يتمثل الثاني في بقائه داخل جدران قلعة الكامب نو حتى نهاية عقده الصيف المقبل مع حصوله على راتبه السنوي بالكامل.