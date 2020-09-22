أخبار الرياضة

المشاكل تحاصر سواريز من كل الجهات والمخرج الوحيد مجهول

شادي عادلمنذ 46 دقيقة
دقيقة واحدة
سواريز
لويس سواريز

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني بات في ورطة حقيقية بسبب كثرة المشاكل التي تحاصره من جميع الجهات دون أن يتمكن من إيجاد مخرج لها حتى هذه اللحظة.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن المهاجم الأوروغوياني يواجه تهمة من الإدعاء الإيطالية لاحتمالية الغش في اختبار الجنسية الإيطالية الذي أداه مؤخرًا تمهيدًا لانضمامه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الحالي.

وأشارت أيضًا إلى أن الصدمة كانت أقوى على سواريز بعدما أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لليوفي خروج اللاعب رسميًا من حسابات المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، وتأكد ذلك الأمر بالفعل بعد تعاقد سيد إيطاليا مع النجم الإسباني ألفارو موراتا اليوم على سبيل الإعارة قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وشددت الصحيفة على أن النجم لويس سواريز كان يضع آماله على الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد من أجل تعويض رحيل موراتا، إلا أنه تفاجأ في الساعات القليلة رفض إدارة النادي الكتالوني السماح له بالرحيل مجانًا تجاه أحد المنافسين المباشرين للبارسا في مسابقة الدوري الإسباني.

وأضافت أيضًا أن سواريز منح إدارة برشلونة فرصة للتفكير في خيارين لا ثالث لهما، حيث يتمثل الخيار الأول في الموافقة على رحيله تجاه العاصمة مدريد، فيما يتمثل الثاني في بقائه داخل جدران قلعة الكامب نو حتى نهاية عقده الصيف المقبل مع حصوله على راتبه السنوي بالكامل.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
شادي عادلمنذ 46 دقيقة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة مبابي في حيرة قبل حسم مصيره بعد الرحيل المرتقب عن باريس

مبابي في حيرة قبل حسم مصيره بعد الرحيل المرتقب عن باريس

منذ 19 ساعة
صورة موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي 23-9-2020 بمشاركة محمد النني

موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي 23-9-2020 بمشاركة محمد النني

منذ 20 ساعة
صورة بديل كارتيرون في الزمالك مفاجأة مرتضى منصور لجماهير القلعة البيضاء

بديل كارتيرون في الزمالك مفاجأة مرتضى منصور لجماهير القلعة البيضاء

منذ 22 ساعة
صورة موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى