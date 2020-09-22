موعد مباراة النصر والعين والقنوات الناقلة لها في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر والعين، حيث يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة نظيره فريق العين الإماراتي في ديربي خليجي مرتقب في مساء يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 على ملعب المدينة التعليمية بدولة قطر.

وتأتي مباراة النصر والعين ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

موعد مباراة النصر والعين

تقام مباراة النصر والعين في مساء يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 على ملعب المدينة التعليمية، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين

تنقل مباراة النصر والعين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، على أن يتولى المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق على المباراة، إضافة إلى قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، وأيضًا قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المجانية عبر موقع يوتيوب على شبكة الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية فقط لا غير.

وإليكم الآن نتائج النصر في آخر خمس مباريات خاضها في الفترة الماضية:

الاتحاد 1/1 النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر 2/3 الاتفاق، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سباهان الإيراني 2/0 النصر، دوري أبطال آسيا.

النصر 0/2 سباهان، دوري أبطال آسيا.

السد القطري 1/1 النصر، دوري أبطال آسيا.

ومن المرجح أن يكون تشكيل النصر المتوقع في المباراة القادمة أمام العين على النحو التالي:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام، مايكون بيريرا، عبد الإله العمري، عوض خميس.

خط الوسط: عبد الرحمن الدوسري، مختار علي، أيمن يحيى، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

خط الهجوم: عبد الفتاح آدم.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

ونستعرض لكم الآن ترتيب النصر والعين في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا حتى هذه اللحظة:

النصر، المركز الأول، 11 نقطة من خمس جولات.

العين، المركز الأخير، يمتلك نقطتين فقط لا غير من خمس جولات.

وإليكم الآن نتائج العين في آخر ثلاث مباريات خاضها في دوري أبطال آسيا 2020:

العين 3/3 السد القطري، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

السد 0/4 العين، الجولة الرابعة من دور المجموعات.

سباهان الإيراني 0/0 العين، الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ومن المرجح أن يكون تشكيل العين المتوقع في المباراة القادمة أمام النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: علي سعيد البلوشي، إسماعيل أحمد، تسوكاسا شيوتاني.

خط الوسط: أحمد بارمان، محمد عبد الرحمن، سالم عبد الله، ريان يسلم، إسلام خان.

خط الهجوم: كودجو لابا، كايو.

المدير الفني: بيدرو إيمانويل.

يذكر أن النصر لا يزال لم يضمن بعد صدارة جدول ترتيب المجموعة بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى التأهل للدور ثمن النهائي، لذا لا بديل أمام العالمي عن الفوز في هذه الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات حتى يضمن الصدارة في نهاية المطاف.

وبات لقب دوري أبطال آسيا بمثابة الهدف الرئيسي للنصر في الوقت الحالي، وخاصة في ظل رغبته في التصالح مع جماهيره بعد التفريط في لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الهلال.

على الجانب المقابل يبدو الوضع سيئًا للغاية بالنسبة إلى العين الذي فشل في تقديم أي شيء يذكر خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، ولكن يرجع ذلك بدون أدنى شك إلى توقف النشاط الرياضي في دولة الإمارات طيلة الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا.