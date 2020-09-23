نجم جديد يقترب من توتنهام الصيف الحالي بسبب مورينيو

كشفت مصادر إعلامية إيطالية خلال الساعات الماضية عن اقتراب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من التعاقد مع نجم جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بناءً على رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق اللندني.

وأكدت قناة “سكاي سبورت” إيطاليا أن مورينيو يرغب في التعاقد مع النجم السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الخطوط الخلفية لفريق السبيرز بعد العيوب التي ظهرت بشكل واضح عليها منذ الموسم الماضي.

وأشارت أيضًا إلى أن المدرب البرتغالي يسعى إلى استغلال وضعية اللاعب السلوفاكي الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مما جعل اللاعب نفسه يرغب في الرحيل عن جدران قلعة جوزيبي مياتزا.

وشددت القناة على أن جوزيه مورينيو قد يستغل علاقته الجيدة مع نادي إنتر ميلان لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، علمًا بأن المشكلة تكمن في المطالب المالية التي حددها النادي الإيطالي التي وصلت إلى مبلغ 60 مليون يورو مقابل التخلي عن المدافع الشاب.

يذكر أن توتنهام هوتسبير تحرك بقوة نوعًا ما في الميركاتو الصيفي الجاري بعكس ما كان يحدث في السنوات القليلة الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى التعاقد مع النجم الويلزي جاريث بيل قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة مما يؤكد بدوره رغبة الفريق اللندني في المنافسة.