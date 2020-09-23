وجهة غير متوقعة لنجم البريميرليج تجاه الدوري الإيطالي خلال أيام

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن أحد نجوم مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدًا النجم الأوروغوياني لوكاس توريرا متوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي بات على مشارف العودة مرة أخرى إلى مسابقة الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت قناة “سكاي سبورت” إيطاليا أن لوكاس لم يعد مرغوبًا فيه بشكل واضح داخل جدران قلعة الإمارات بسبب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق المدفعجية، ويبقى السبب غير معلوم حتى هذه اللحظة بالرغم من المستوى الراقي المقدم من جانب اللاعب بصفة دائمة.

وأشارت أيضًا إلى أن الصراع لا يزال محتدمًا بين كلاً من ميلان وتورينو من أجل محاولة الظفر بالصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، علمًا بأن اللاعب الأوروغوياني كان ينشط سابقًا مع نادي سامبدوريا في الكالتشيو لذا لديه بالتأكيد الخبرة اللازمة للعودة مرة أخرى إلى هناك.

وشددت القناة على أن هذه العروض الجديدة تعتبر بمثابة تحول واضح في اتجاه لوكاس، حيث كان اللاعب مرشحًا قبل أيام قليلة من الآن للتعاقد مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلا أن الأخير تألق قليلاً في انتظار حسم الأمور بصفة رسمية.

وأضافت أيضًا أن متوسط الميدان الشاب سوف يسعى جاهدًا لحسم مستقبله في أقرب فرصة ممكنة، حتى يكون قادرًا على التركيز داخل أرض الملعب مهما كان الفريق الذي سوف ينتقل إليه انطلاقًا من الشهر الجاري أو حتى الشهر القادم كحد أقصى.