كونتي يصمم على التعاقد مع رئة خط وسط ميدان تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لفريق إنتر ميلان الإيطالي مصمم بشدة على الظفر بخدمات أحد نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن المدرب الإيطالي أبلغ إدارة ناديه برغبته في حسم هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن، حتى يكون قادرًا على المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي سواء محليًا أو حتى قاريًا.

وأشارت أيضًا إلى أن كونتي يضع عينه على النجم الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان فريق البلوز، وخاصة في ظل عدم حصول اللاعب على الفرصة بشكل كامل مع المدرب فرانك لامبارد منذ الموسم الماضي.

وشددت الصحيفة على أن إدارة إنتر ميلان تحركت بدورها بشكل سريع من أجل تنفيذ رغبات أنطونيو كونتي، من خلال تقديم عرض رسمي إلى إدارة تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش حتى يتم حسم الجدل خلال الأيام القليلة القادمة بشأن هذه الصفقة.

وأضافت أيضًا أن إدارة البلوز سوف تعرض الأمر بدون أدنى شك أولاً على المدرب فرانك لامبارد، وفي حالة قام الأخير بمنح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة سوف يحدد أبراموفيتش السعر المطلوب مع الوضع في الاعتبار أن انتقال كانتي تجاه الدوري الإيطالي قد يكون على سبيل الإعارة في نهاية المطاف، حتى لا يخسر تشيلسي خدماته بالكامل في ظل الجودة العالية التي يتمتع بها.