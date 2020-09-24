موعد مباراة الأهلي وطنطا القادمة 26-9-2020 في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وطنطا، حيث يستعد فريق الأهلي بطل الموسم الحالي وحامل اللقب في السنوات الماضية لملاقاة مضيفه فريق طنطا في مساء يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 على ملعب الإنتاج الحربي في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي مباراة الأهلي وطنطا ضمن مباريات الجولة 30 في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

موعد مباراة الأهلي وطنطا

تقام مباراة الأهلي وطنطا في مساء يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 على ملعب الإنتاج الحربي، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا

تنقل مباراة الأهلي وطنطا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة أون تايم سبورت HD1 المجانية، على أن يتولى المعلق أيمن الكاشف مهمة التعليق على هذه المباراة.

ونستعرض لكم الآن ترتيب الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة:

الأهلي، المركز الأول، 76 نقطة من 29 مباراة.

طنطا، المركز الأخير، 18 نقطة فقط من 29 مباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في المباراة القادمة أمام طنطا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد الشيخ، وليد سليمان، جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

ونستعرض لكم نتائج الأهلي في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز:

حرس الحدود 2/0 الأهلي.

الأهلي 0/3 الإسماعيلي.

الاتحاد السكندري 0/0 الأهلي.

الأهلي 0/0 مصر المقاصة.

نادي مصر 3/0 الأهلي.

ومن المرجح أن يكون تشكيل طنطا المتوقع في المباراة القادمة أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: أحمد سالم صافي، سليمان عيد، محمود ماسود، إيهاب سمير.

خط الوسط: غالي، أحمد فهمي بكر، حمدان، أحمد الألفي، مصطفى أمين.

خط الهجوم: هشام شعبان.

المدير الفني: رضا عبد العال.

وإليكم الآن نتائج طنطا في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز:

الإنتاج الحربي 0/3 طنطا.

طنطا 2/0 مصر المقاصة.

أسوان 0/4 طنطا.

طنطا 0/0 نادي مصر.

الزمالك 1/3 طنطا.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات طنطا القادمة في الدوري المصري الممتاز:

الجونة / طنطا، الخميس 1 أكتوبر 2020، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

طنطا / المقاولون العرب، 9 أكتوبر 2020، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

طنطا / المصري البورسعيدي، 18 أكتوبر 2020، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن جميع المباريات المتبقية للمارد الأحمر في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري تعتبر شكلية فقط لا غير أي بدون حسابات بالنسبة إلى أبناء القلعة الحمراء وليس بالنسبة إلى المنافسين، نظرًا لأن الأهلي كان قد توج بصفة رسمية بلقب الدوري العام منذ عدة أيام ماضية.

ولا يعني ذلك أن المدرب السويسري رينيه فايلر سوف يستهين بهذه المباريات المتبقية، حيث تعد بمثابة أفضل تحضير ممكن قبل خوض التحديات الأخرى المنتظرة القادمة مثل استكمال المشوار مثلاً في مسابقة كأس مصر، فيما يبقى التحدي الأهم هو محاولة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد غياب منذ عام 2013 عن منصة التتويج.

على الجانب المقابل تبدو وضعية طنطا مأساوية لدرجة لا يمكن وصفها مما يؤكد بدوره على أن الفريق بات على مشارف الهبوط إلى دوري المظاليم مع نهاية الموسم بدون أدنى شك، ولكن ذلك لن يمنع اللاعبين من محاولة تقديم أداء مشرف أمام عملاق كرة القدم المصرية أو حتى الإفريقية على أمل تحقيق نتيجة لن ينساها التاريخ أبدًا.