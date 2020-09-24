مصادر تؤكد اهتمام أرسنال بضم نجم برشلونة الصيف الحالي

كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم الخميس عن رغبة نادي أرسنال الإنجليزي في الظفر بخدمات أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل إغلاق باب فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن النادي اللندني يطمح إلى التعاقد مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الصيف الحالي، حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط لا غير وليس من أجل الشراء بصفة نهائية.

وأشارت أيضًا إلى أن اهتمام أرسنال بالنجم البرازيلي يرجع بالأساس إلى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق المدفعجية، حيث يعتقد أن كوتينيو سوف يكون بمثابة السلاح الأكثر فاعلية له في خط وسط الميدان من الناحية الهجومية.

وشددت الصحيفة على أن المشكلة تكمن الآن في نادي برشلونة نفسه وتحديدًا المدير الفني الهولندي رونالد كومان، نظرًا لأن الأخير كان قد أكد مؤخرًا أنه استقر على بقاء اللاعب البرازيلي ضمن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم الحالي.

وأضافت أيضًا أن التألق الواضح لكوتينيو في الموسم الماضي الذي قضاه مع نادي بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة كان من ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت البارسا لإعادته مرة أخرى، ويكفي الإشارة إلى مساهمته في تتويج الفريق البافاري بثلاثية تاريخية إضافة إلى أكبر خسارة للفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا التي انتهت على وقع فوز الألمان بثمانية أهداف مقابل هدفين.