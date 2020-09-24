مهاجم ريال مدريد الصاعد على رادار روما الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي روما الإيطالي أبدى اهتمامه بضم أحد لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بناءً على رغبة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لفريق الذئاب.

وأكدت صحيفة “أس” الإسبانية أن روما يرغب في التعاقد مع المهاجم الشاب بورخا مايورال، نظرًا إلى عدة قدرة الأخير على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية أو حتى الاحتياطية للفريق الملكي تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت أيضًا إلى أن النادي الإيطالي يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب الإسباني في ظل احتمالية خروجه إلى الإعارة مرة أخرى قبل إغلاق باب سوق الإنتقالات الحالية، علمًا بأنه كان معارًا إلى نادي ليفانتي الإسباني في آخر موسمين على التوالي.

وشددت الصحيفة على أن إدارة روما سوف تناقش خلال الأيام القادمة التفاصيل المالية لهذه الصفقة مع إدارة ريال مدريد، حيث يطلب النادي الملكي الحصول على مبلغ 15 مليون يورو من أجل بيع مايورال بصفة نهائية دون إعارته مرة أخرى، ولكن مع الاحتفاظ بنسبة 50% في حالة تم بيع اللاعب في المستقبل لأي نادي آخر.

يذكر أن بورخا مايورال عاد الصيف الحالي إلى صفوف الريال من جديد بعد نهاية إعارته مع ليفانتي، إلا أن التخلص منه يعتبر مسألة وقت فقط لا غير مثلما كان الحال للعديد من اللاعبين مؤخرًا مثل جاريث بيل وخاميس رودريغيز.