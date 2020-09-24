صدمة مدوية داخل النادي الأهلي بسبب رينيه فايلر

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الخميس أن هناك حالة من الصدمة داخل جدران القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن رغبته في الرحيل مع نهاية عقده الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر فاجأ الجميع داخل النادي الأهلي وخاصة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حيث كان الكل يتوقع تجديد العقد بين الطرفين بعد الإعلان عن ذلك بصفة رسمية منذ فترة ليست بعيدة.

وأشار أيضًا إلى أن المدرب السويسري يحق له الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الفترة التي تتراوح ما بين الأول من شهر أكتوبر القادم إلى غاية اليوم العاشر من الشهر ذاته، وهو ما يعني عدم تواجده مع الفريق في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد المصدر على أن الكابتن محمود الخطيب يسعى جاهدًا إلى محاولة إقناع فايلر بتغيير قراره، على أن يساعده في ذلك الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة، إلا أن مهمة كلاهما تبدو معقدة بنسبة كبيرة للغاية.

وأضاف أيضًا أن المشكلة تكمن في السبب الرئيسي وراء طلب رينيه فايلر الرحيل، حيث من الوارد جدًا أن يكون قد وصله عرضًا مغريًا من طرف إحدى الأندية الخليجية مثلما حدث تمامًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك الذي غادر قبل عدة أيام بنفس الطريقة.