ريال مدريد يستعد لمفاجأة الجميع بصفقة غير متوقعة

كشفت مصادر إذاعية إسبانية عن احتمالية تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع صفقة لم يتوقعها أي أحد على الإطلاق، وذلك خلال الأيام القادمة قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي في شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت إذاعة “راديو ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مكثفة في الساعات الماضية مع النجم الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني، من أجل الظفر بخدماته في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد الأخير مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

وأشارت أيضًا إلى أن الفضل في هذه الصفقة إن تمت سوف يعود إلى رينيه راموس وكيل أعمال وشقيق النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، حيث تولى رينيه عملية الاتفاق مع كافاني قبل أيام قليلة من الآن إلى غاية حصوله على الموافقة لبدء التفاوض مع إدارة الريال.

وشددت الإذاعة أن النجم الأوروجوياني لا يتفاوض في الوقت الراهن مع أي نادي آخر على الإطلاق، مما يؤكد بدوره الرغبة الكبيرة له في تمثيل النادي الملكي بداية من الموسم الجاري.

وأضافت أيضًا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد يكون في حاجة ماسة لخدمات إدينسون كافاني، حتى يكون مساندًا للنجم الفرنسي كريم بنزيمة في خط الهجوم بعد المعاناة التي ظهرت بشكل واضح على مستوى الفريق من الناحية الهجومية في افتتاح مسابقة الدوري الإسباني.