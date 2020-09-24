موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، حيث يستعد فريق ريال مدريد حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس.

وتأتي مباراة ريال مدريد وريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2020 / 2021.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

تقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في مساء يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 على ملعب بينيتو فيامارين، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

تنقل مباراة ريال مدريد وريال بيتيس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة باللغة العربية، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن ترتيب ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة:

ريال مدريد، المركز العاشر، يمتلك نقطة واحدة فقط من جولة وحيدة.

ريال بيتيس، المركز الثاني، يملك ست نقاط من مباراتين.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني:

ريال مدريد / بلد الوليد، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفانتي / ريال مدريد، الأحد 4 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ريال مدريد / قادش، 18 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

برشلونة / ريال مدريد، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ريال مدريد / فريق ويسكا، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل ريال مدريد المتوقع في المباراة القادمة أمام ريال بيتيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، توني كروس، رودريغو، مارتن أوديجارد، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

ونستعرض الان نتائج ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة:

ريال سوسيداد 0/0 ريال مدريد، الجولة الثانية.

ديبورتيفو ألافيس 1/0 ريال بيتيس، الجولة الأولى.

ريال بيتيس 0/2 بلد الوليد، الجولة الثانية.

وإليكم الآن مواعيد مباريات ريال بيتيس القادمة في الدوري الإسباني:

فالنسيا / ريال بيتيس، الأحد 4 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ريال بيتيس / ريال سوسيداد، 18 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

أتلتيكو مدريد / ريال بيتيس، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ريال بيتيس / إلتشي، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

برشلونة / ريال بيتيس، 8 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل ريال بيتيس المتوقع في المباراة القادمة أمام ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: إيمرسون، عيسى ماندي، مارك بارترا، ألكسندر مورينو.

خط الوسط: غوديو رودريغيز، ويليام كارفاليو، نبيل فقير، خواكين سانشيز، سيرجيو كاناليس.

خط الهجوم: بورخا.

المدير الفني: التشيلي مانويل بليغريني.

يذكر أن الفريق الملكي يطمح إلى الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، ولكن ذلك لن يتحقق له في حالة قدم نفس الأداء الباهت الذي قدمه في المباراة الافتتاحية أمام ريال سوسيداد في الأسبوع الماضي، أما على الجانب المقابل يمر الفريق الأندلسي بوضعية استثنائية بعد فوزين على التولي في بداية مشواره على أمل الوصول لإحدى المسابقات القارية في النهاية.