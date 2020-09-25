موعد مباراة برشلونة وفياريال القادمة 27-9-2020 والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة برشلونة وفياريال، حيث يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق فياريال في مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وتأتي مباراة برشلونة وفياريال ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2020 / 2021.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

تقام مباراة برشلونة وفياريال في مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ملعب الكامب نو، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

تنقل مباراة برشلونة وفياريال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة باللغة العربية، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني حتى هذه اللحظة:

برشلونة، المركز الخامس عشر، لم يحصد أي نقطة على الإطلاق بعد تأجيل أول مباراتين له.

فياريال، المركز الثالث، 4 نقاط من مباراتين.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات برشلونة القادمة في الدوري الإسباني:

سيلتا فيغو / برشلونة، الخميس 1 أكتوبر 2020، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

برشلونة / إشبيلية، 4 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

خيتافي / برشلونة، 18 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

برشلونة / ريال مدريد، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ديبورتيفو ألافيس / برشلونة، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل برشلونة المتوقع في المباراة القادمة أمام فياريال على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمنت لونجلي، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، انسو فاتي.

المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

وإليكم الآن نتائج فياريال في الدوري الإسباني 2020 / 2021:

فياريال 1/1 هويسكا، الجولة الأولى.

فياريال 1/2 إيبار، الجولة الثانية.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات فياريال القادمة في الدوري الإسباني:

فياريال / ديبورتيفو ألافيس، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد / فياريال، الأحد 4 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

فياريال / فالنسيا، 18 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

قادش / فياريال، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

فياريال / بلد الوليد، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل فياريال المتوقع في المباراة القادمة أمام برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو أسينخو.

خط الدفاع: ماريو، راؤول ألبيول، باو توريس، ألفونسو بيدرازا.

خط الوسط: صامويل تشوكويزي، داني باريخو، فرانسيس كوكلين، غوميز.

خط الهجوم: جيرارد مورينو، باكو ألكاسير.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق أفضل انطلاقة ممكنة في الموسم الحالي رفقة مدربه الهولندي الجديد رونالد كومان، من أجل مصالحة الجماهير الكتالونية الغاضبة بشدة بعد الموسم الكارثي الماضي الذي مر على البارسا من خلال خسارة جميع الألقاب إضافة إلى الخسارة التاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

على الجانب المقابل يأمل فريق فياريال في العودة بأقل الأضرار الممكنة من ملعب الكامب نو حتى وإن اقتصر الأمر الخروج بنتيجة التعادل فقط في نهاية المطاف، علمًا بأن طموحات فريق الغواصات الصفراء كبيرة في الموسم الحالي بعد التعاقد خلال الأسابيع الماضية مع المدرب الإسباني أوناي إيمري صاحب الإنجازات الكبيرة مع الأندية الإسبانية.