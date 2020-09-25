موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري 27-9-2020 والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك والجونة، حيث يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي مباراة الزمالك والجونة ضمن مباريات الجولة الثلاثين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة في مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي، وذلك تحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة أون تايم سبورت HD1 المجانية، على أن يتولى المعلق حاتم بطيشة مهمة التعليق على المباراة.

وإليكم الآن ترتيب الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة:

الزمالك، المركز الثاني، 58 نقطة من 29 مباراة.

الجونة، المركز الثالث عشر، 31 نقطة من 29 مباراة.

ونستعرض لكم الان نتائج الزمالك الماضية في الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020:

الزمالك 0/1 طلائع الجيش.

سموحة 3/3 الزمالك.

الزمالك 0/1 الإنتاج الحربي.

أسوان 0/1 الزمالك.

الزمالك 1/3 طنطا.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الزمالك القادمة على مستوى جميع المسابقات:

المصري البورسعيدي / الزمالك، الخميس 1 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك / سموحة، الإثنين 5 أكتوبر 2020، كأس مصر، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك / وادي دجلة، الخميس 8 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود / الزمالك، 12 أكتوبر 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الرجاء البيضاوي المغربي / الزمالك، 18 أكتوبر 2020، دوري أبطال إفريقيا، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع في المباراة القادمة أمام الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: طارق يحيى.

وإليكم الآن نتائج مباريات فريق الجونة الماضية في الدوري المصري الممتاز:

الجونة 1/2 بيراميدز.

طلائع الجيش 1/4 الجونة.

الجونة 2/1 سموحة.

الإنتاج الحربي 1/2 الجونة.

الجونة 0/1 أسوان.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات فريق الجونة القادمة في الدوري المصري الممتاز:

الجونة / طنطا، الخميس 1 أكتوبر 2020، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الجونة / المصري البورسعيدي، الإثنين 5 أكتوبر 2020، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وادي دجلة / الجونة، 14 أكتوبر 2020، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل فريق الجونة المتوقع في المباراة القادمة أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: اسلام طارق.

خط الدفاع: آلان كيامباد، الجزار، محمد نجيب، السعداوي.

خط الوسط: سيرجي أرنو، أكرم توفيق، عبد النعيم، أحمد حمدي، عبد الفتاح.

خط الهجوم: والتر بواليا.

المدير الفني: رضا شحاتة.

يذكر أن الزمالك قد خسر رسميًا لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي لصالح غريمه التقليدي الأهلي، ولكن الفارس الأبيض لا يزال يصارع من أجل الحفاظ على مركزه الثاني حتى يتمكن من المشاركة مرة أخرى في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب المقابل لا يبدو الوضع مستقرًا بالنسبة إلى فريق الجونة، حيث لا يزال الفريق قريبًا بعض الشيء من منطقة الهبوط مما يحتم عليه بالتالي تحقيق الانتصارات في الجولات المتبقية من عمر الموسم في حالة أراد البقاء مرة أخرى رفقة كبار كرة القدم المصرية.