تصريح غريب من مدرب أرسنال قبل الصدام المزدوج مع ليفربول

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن الصدام المرتقب الذي ينتظره فريقه خلال الأسبوع الحالي، من خلال مواجهة مضيفه فريق ليفربول في مناسبتين في ظرف ثلاثة أيام فقط لا غير.

وأكد أرتيتا خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول وأرسنال أن مواجهة فريق الريدز مرتين في أسبوع واحد فقط يعد أمرًا في غاية الصعوبة، نظرًا إلى المستوى العالي الذي يقدمه الأخير في الآونة الأخيرة.

وأشار أيضًا إلى أن ذلك لا يعني أن فريقه لن يلعب المباراتين من أجل الفوز، مشددًا في الوقت ذاته على أن لاعبي أرسنال مستعدين لخوض هذه التحديات الصعبة مثلما كان الحال تمامًا للمباريات السابقة التي فاز فيها الفريق اللندني.

وأضاف المدرب الإسباني أن عدم حضور الجماهير في ملعب أنفيلد رود لن يؤثر كثيرًا على لاعبي ليفربول، بالرغم من الدافع الكبير الذين يقدمونه للاعبين أثناء تواجدهم في الملعب، متمنيًا في الوقت ذاته أن يتمكن فريق من استغلال هذه الوضعية بالطريقة المناسبة في نهاية المطاف.

يذكر أن المواجهة الأولى التي ستجمع بين ليفربول وأرسنال ستكون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الإثنين القادم، أما المباراة الثانية ستكون في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية يوم الخميس الذي يليه مباشرة من نفس الأسبوع، مما يجعل الفريقين على موعد مع أسبوع معقد للغاية لدرجة لا يمكن وصفها تمامًا.