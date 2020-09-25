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مصادر تكشف موقف محمد النني من المشاركة أمام ليفربول

شادي عادلمنذ ساعتين
دقيقة واحدة
النني
محمد النني

كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم الجمعة عن موقف النجم المصري محمد النني، وذلك بخصوص المشاركة في المباراة المرتقبة القادمة بين ليفربول وأرسنال مطلع الأسبوع الحالي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال لن يعتمد بنسبة كبيرة للغاية على خدمات محمد النني، نظرًا إلى صعوبة المباراة كثيرًا بعكس ما كان عليه الوضع في المباريات السابقة.

وأشارت أيضًا إلى أن المدرب الإسباني سوف يعتمد بدون أدنى شك في خط وسط الميدان على كلاً من الثنائي السويسري شاكا إضافة إلى الإسباني داني سيبايوس مثلما كان الحال في المباراة الماضية بالبريميرليج أمام وست هام يونايتد.

وشددت الصحيفة على أن النجم المصري قد يشارك في المواجهة الثانية التي ستجمع بين ليفربول وأرسنال في نهاية الأسبوع الحالي، والتي تأتي ضمن مباريات مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأضافت أيضًا أن ذلك القرار لا يعد تقليلاً من اللاعب المصري النني بأي حال من الأحوال، وخاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ بداية الموسم الحالي في جميع المباريات التي شارك فيها بصفة أساسية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن ذلك قد ساهم في ضمان بقائه داخل النادي اللندني وعدم المغادرة مرة أخرى على سبيل الإعارة كما كان الحال في بداية الموسم الماضي الذي تمت إعارته فيه لنادي بشكتاش التركي.

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شادي عادلمنذ ساعتين
دقيقة واحدة

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