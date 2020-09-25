تقارير إسبانية تؤكد عدم اهتمام برشلونة بنجم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني لم يعد مهتمًا بالتعاقد مع أحد نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي، بالرغم من الجدل المثار حوله في الآونة الأخيرة من جانب وسائل الإعلام الإيطالية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة بات رافضًا لفكرة التعاقد مع النجم البرازيلي دوغلاس كوستا من صفوف يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، نظرًا إلى العديد من الاعتبارات سواء المالية أو حتى الفنية.

وأشارت أيضًا إلى أن النادي الإيطالي يرغب في إتمام صفقة تبادلية مع البارسا، من خلال الموافقة على رحيل كوستا تجاه قلعة الكامب نو وفي مقابل ذلك الظفر بخدمات النجم الفرنسي الشاب عثماني ديمبلي.

وشددت الصحيفة على أن هذه المطالب التي حددها اليوفي تبدو مستحيلة على كافة الأصعدة، علمًا بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قد رفض تمامًا فكرة استقطاب اللاعب البرازيلي من قلعة أليانز بسبب كبر سنه في المقام الأول إضافة إلى كثرة إصاباته في السنوات القليلة الماضية مما يعني أنه سيكون بمثابة الحمل الزائد على النادي الكتالوني.

يذكر أن الفرنسي ديمبيلي لا يختلف حاله عن حال دوغلاس كوستا، حيث تعرض كلاهما للكثير من الإصابات على مدار المواسم الماضية، ولكن الفارق يكمن في عامل السن في ظل صغر سن اللاعب الفرنسي على أمل أن تتحسن حالته الصحية خلال المرحلة القادمة.