موعد مباراة يوفنتوس وروما القادمة 27-9-2020 بمشاركة كريستيانو رونالدو

موعد مباراة يوفنتوس وروما، حيث يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق روما في مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وتأتي مباراة يوفنتوس وروما ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2020 / 2021.

موعد مباراة يوفنتوس وروما

تقام مباراة يوفنتوس وروما في مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ملعب الأولمبيكو، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما

تنقل مباراة يوفنتوس وروما عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، على أن يتولى المعلق علي محمد علي مهمة التعليق على هذه المباراة.

وإليكم الآن ترتيب يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي حتى هذه اللحظة:

يوفنتوس، المركز الثالث، 3 نقاط من مباراة وحيدة.

روما، المركز التاسع عشر، لا يملك أي نقطة في رصيده على الإطلاق من مباراة وحيدة.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي:

يوفنتوس / نابولي، الأحد 4 أكتوبر 2020، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

كروتوني / يوفنتوس، 17 أكتوبر 2020، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

سبيزيا / يوفنتوس، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

لاتسيو / يوفنتوس، 8 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل يوفنتوس المتوقع في المباراة القادمة أمام روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني.

خط الوسط: خوان كوادرادو، أدريان رابيو، أرثور ميلو، رودريغو، آرون رامسي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي أندريا بيرلو.

وإليكم الآن نتائج يوفنتوس وروما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2020 / 2021:

يوفنتوس 0/3 سامبدوريا، ملعب أليانز.

هيلاس فيرونا 0/3 روما، ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات روما القادمة في الدوري الإيطالي:

أودينيزي / روما، السبت 3 أكتوبر 2020، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

روما / بينيفينتو، 18 أكتوبر 2020، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ميلان / روما، 25 أكتوبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

روما / فيورنتينا، 1 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

جنوى / روما، 8 نوفمبر 2020، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل روما المتوقع في المباراة القادمة أمام يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنطونيو ميرانتي.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، برايان كريستنانتي، ايبانيز.

خط الوسط: ريك كارسدورب، أمادو دياوارا، جوردان فيريتو، ليوناردو سبينازولا.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز، هنريخ مخيتاريان، لورينزو بيليغريني.

المدير الفني: البرتغالي باولو فونسيكا.

يذكر أن يوفنتوس لا يزال هو المرشح الأكبر من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً للموسم العاشر على التوالي، ولكن هذه المرة سوف يكون فريق إنتر ميلان أقوى من الموسم الماضي وهو نفس الوضع بالنسبة إلى لاتسيو مما يجعل الصراع على اللقب مفتوحًا إلى حد كبير.

على الجانب المقابل يطمح روما إلى العودة مجددًا إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الأولى بسبب خطأ إداري أدى لخسارته بثلاثية نظيفة مع العلم بأن نتيجة المباراة نفسها أمام هيلاس فيرونا كانت التعادل السلبي بدون أهداف مما يعني أن النتيجة كانت سلبية في جميع الأحوال.