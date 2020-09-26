بقرار من أندريا بيرلو .. يوفنتوس يستعد للتخلي عن نجم جديد

كشفت مصادر إعلامية إيطالية عن اقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي من الإعلان بصفة رسمية عن التخلي عن نجم جديد من صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بأمر من المدرب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق السيدة العجوز.

وأكدت شبكة قنوات “سكاي سبورت” إيطاليا أن الدور حان على النجم الألماني سامي خضيرة الذي لم يعد له مكان داخل جدران قلعة أليانز، بسبب عدم اقتناع أندريا بيرلو بقدرته على التواجد في خط وسط ميدان اليوفي في المرحلة القادمة.

وأشارت أيضًا إلى أن خضيرة ليس لديه أي مانع في الرحيل عن اليوفي في الميركاتو الصيفي الحالي، وخاصة لأنه كان يشعر باقتراب ذلك الموعد كثيرًا منذ نهاية الموسم الماضي مما يجعل خروجه أمرًا متوقعًا في نهاية المطاف.

وشددت “سكاي” على أن اللاعب الألماني يعتبر ثالث ضحايا بيرلو على هامش الثورة التي يجريها الأخير من أجل تجديد دماء الفريق بلاعبين أكثر قوة على مستوى جميع المراكز، حتى يكون اليوفي قادرًا على المنافسة على كافة الألقاب وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الهدف الرئيسي ليوفنتوس في الموسم الحالي يكمن في الأساس في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن منصة التتويج منذ عام 1995، بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية في العديد من المناسبات على مدار السنوات الماضية إلا أن الفشل كان يلاحقه بشكل دائم.