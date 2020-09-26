موعد مباراة ليفربول وأرسنال 28-9-2020 وموقف صلاح والنني من المشاركة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، حيث يستعد فريق ليفربول حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق أرسنال في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية في مساء يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 على ملعب أنفيلد رود.

وتأتي مباراة ليفربول وأرسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2020 / 2021.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

تقام مباراة ليفربول وأرسنال في مساء يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 على ملعب أنفيلد رود، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

تنقل مباراة ليفربول وأرسنال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، على أن يتولى المعلق رؤوف خليف مهمة التعليق على هذه المباراة.

وإليكم الآن ترتيب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى هذه اللحظة:

ليفربول، المركز الرابع، 6 نقاط من مباراتين.

أرسنال، المركز الثالث، 6 نقاط من مباراتين.

ونستعرض لكم الان نتائج مباريات ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2020 / 2021:

ليفربول 3/4 ليدز يونايتد، ملعب أنفيلد رود، الجولة الأولى.

تشيلسي 2/0 ليفربول، ملعب ستامفورد بريدج، الجولة الثانية.

فولهام 3/0 أرسنال، الجولة الأولى.

أرسنال 1/2 وست هام يونايتد، ملعب الإمارات، الجولة الثانية.

ومن المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع في المباراة القادمة أمام أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، تياغو ألكانتارا، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

وإليكم الآن مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الموسم الحالي:

ليفربول / أرسنال، الخميس 1 أكتوبر 2020، كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا / ليفربول، الأحد 4 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / ليفربول، 17 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول / شيفيلد يونايتد، 24 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول / وست هام يونايتد، 31 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المرجح أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع في المباراة القادمة أمام ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: روب هولدينج، غابرييل دوس سانتوس، كيران تيرني.

خط الوسط: هيكتور بيليرين، داني سيبايوس، جرانيت شاكا، بوكايو ساكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج، ألكسندر لاكازيت، ويليان.

المدير الفني: الإسباني ميكيل أرتيتا.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات أرسنال القادمة في الموسم الحالي:

ليفربول / أرسنال، الخميس 1 أكتوبر 2020، كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / شيفيلد يونايتد، الأحد 4 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / أرسنال، 17 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أرسنال / ليستر سيتي، 24 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

مانشستر يونايتد / أرسنال، 31 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتم تحديد موعد انطلاقتها بعد.

لا يتوقع أحد أن يحظى النجم المصري محمد النني بفرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية مع أرسنال في هذه المباراة أمام ليفربول رغم العروض الطيبة التي قدمها في بداية الموسم الجاري، وذلك بعكس النجم المصري محمد صلاح الذي يعتبر من الركائز الأساسية لفريق الريدز ولا يمكن إيجاد بديل مناسب له.