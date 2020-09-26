باريس سان جيرمان ينضم للصراع على نجم تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد انضم إلى قائمة المتصارعين في الصيف الحالي، من أجل محاولة التعاقد مع أحد نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي بعدما اقترب من مغادرة قلعة ستامفورد بريدج لعدم رغبة المدرب فرانك لامبارد في بقائه.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن باريس سان جيرمان مهتم بشدة بخدمات النجم الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي، وذلك بناءً على رغبة المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي.

وأشارت أيضًا إلى أن توخيل يرغب في تعويض رحيل قائد خط الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا، حتى يكون فريقه قادرًا على المنافسة من جديد على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما وصل إلى المباراة النهائية في الموسم الماضي.

وشددت الصحيفة على أن المشكلة تكمن في العرض المقدم من جانب النادي الفرنسي الذي يتضمن الحصول على خدمات روديغر على سبيل الإعارة فقط لا غير لمدة موسم وحيد، وهو العرض الذي لا يعتبر مغريًا بأي حال من الأحوال لإدارة تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش الذي يأمل في بيع اللاعب بصفة نهائية.

يذكر أن المدافع الألماني فقد مكانه في التشكيلة الأساسية أو حتى الاحتياطية لفريق البلوز منذ نهاية الموسم الماضي إلى غاية هذه اللحظة، مما يجعله على مشارف الرحيل بدون أدنى شك في انتظار وصول العرض المناسب سواء له أو حتى للنادي.