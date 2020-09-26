يوفنتوس يطالب بعشرين مليون يورو مقابل التخلي عن أحد لاعبيه

كشفت مصادر صحفية إيطالية عن قيام نادي يوفنتوس بوضع شرط أساسي من أجل التخلي عن أحد لاعبيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في حالة وصول عرض رسمي له في الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق باب الميركاتو في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأكد موقع “فوتبول إيطاليا” أن يوفنتوس ليس لديه أي مانع تمامًا من أجل فتح باب الرحيل أمام المدافع الإيطالي الشاب دانييلي روجاني في حالة وصل له عرضًا مميزًا من جانب إحدى الأندية خارج إيطاليا.

وأشار أيضًا إلى أن إدارة اليوفي برئاسة أندريا أنييلي لا تفضل النظر في عروض الإعارة بأي حال من الأحوال، نظرًا إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي مثله مثل جميع الأندية الرياضية حول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.

وشدد الموقع على أن يوفنتوس مستعد للموافقة على بيع روجاني بصفة نهائية لأي نادي بشرط أن يحصل على مبلغ 20 مليون يورو أو حتى 18 مليون على أقل تقدير حتى لا تكون هناك أي ضغوطات مالية على مجلس الإدارة.

وأضاف أيضًا أن النادي الوحيد الذي يفكر جديًا في تقديم ذلك العرض يتمثل في وست هام يونايتد الإنجليزي، حيث تحدث مسؤولون من النادي الإنجليزي في الآونة الأخيرة مع إدارة يوفنتوس بشكل غير رسمي حول مدى إمكانية إتمام هذه الصفقة في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة القادمة.