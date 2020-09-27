موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام القادمة في كأس الرابطة الإنجليزية 29-9-2020

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، حيث يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 على ملعب توتنهام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتأتي مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2020 / 2021.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

تقام مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 على ملعب توتنهام، وذلك تحديدًا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

تنقل مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة باللغة العربية، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن نتائج تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في كأس الرابطة الإنجليزية حتى هذه اللحظة:

تشيلسي 0/6 بارنسلي، ملعب ستامفورد بريدج، الدور الثالث.

ليتون أورينت / توتنهام هوتسبير، الدور الثالث، تم إلغاء المباراة واعتبار توتنهام فائزًا نتيجة عدم قدرة صاحب الأرض على تقديم قائمة للمباراة لكثرة الإصابات بفيروس كورونا داخل صفوفه.

ونستعرض لكم الان مواعيد مباريات تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

تشيلسي / كريستال بالاس، السبت 3 أكتوبر 2020، ملعب ستامفورد بريدج، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / ساوثهامبتون، 17 أكتوبر 2020، ملعب ستامفورد بريدج، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

مانشستر يونايتد / تشيلسي، 24 أكتوبر 2020، ملعب أولد ترافورد، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

بيرنلي / تشيلسي، 31 أكتوبر 2020، ملعب تيرف مور، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

تشيلسي / شيفيلد يونايتد، 7 نوفمبر 2020، ملعب ستامفورد بريدج، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل تشيلسي المتوقع في المباراة القادمة أمام توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: ريِس جيمس، أندرياس كريستنسن، تياغو سيلفا، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: نغولو كانتي، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ميسون ماونت، كاي هافرتز.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

المدير الفني: الإنجليزي فرانك لامبارد.

وإليكم الآن مواعيد مباريات توتنهام هوتسبير القادمة على مستوى جميع المسابقات:

توتنهام هوتسبير / ماكابي حيفا الصهيوني، الخميس 1 أكتوبر 2020، الدوري الأوروبي، الدور التمهيدي الفاصل المؤهل لدور المجموعات، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير، الأحد 4 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، ملعب أولد ترافورد، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير / وست هام يونايتد، 17 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، ملعب توتنهام، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

بيرنلي / توتنهام هوتسبير، 24 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، ملعب تيرف مور، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

توتنهام / برايتون أند هوف ألبيون، 31 أكتوبر 2020، الدوري الإنجليزي الممتاز، ملعب توتنهام، لم يتم تحديد موعد انطلاقها بعد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع في المباراة القادمة أمام تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جو هارت.

خط الدفاع: سيرجي أورير، توبي ألدرفيريلد، يان فيرتونغن، بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير، هاري وينكس، موسى سيسوكو.

خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين، سون هيونغ مين.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

يذكر أن المدرب الشاب فرانك لامبارد قد تفوق في جميع المواجهات المباشرة في الموسم الماضي على أستاذه جوزيه مورينيو ذهابًا وإيابًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز مما يجعل هذه المباراة ثأرية للمدرب البرتغالي.