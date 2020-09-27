توتنهام يقترب من حسم صفقة مميزة من الدوري الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بات على مشارف الظفر بصفقة مميزة للغاية من مسابقة الدوري الإيطالي، وذلك تحديدًا من فريق إنتر ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن توتنهام انتعشت آماله بقوة بشأن إمكانية التعاقد مع النجم السلوفاكي ميلان سكرينيار من إنتر ميلان، بعدما وافق الأخير على تخفيض مطالبه المالية التي حددها في وقت سابق.

وأشارت أيضًا إلى أن النادي الإيطالي مستعد في الوقت الحالي لقبول أي عرض يصله من أجل التخلي عن سكرينيار بشرط أن تكون قيمة ذلك العرض 35 مليون يورو عوضًا عن مبلغ 45 مليون يورو الذي لم يتمكن أي نادي من دفعه منذ الصيف الماضي إلى غاية الآن.

وشددت الصحيفة على أن ذلك التخفيض قد يكون في صالح توتنهام هوتسبير، نظرًا لأن الأخير قدم عرضًا رسميًا إلى إنتر ميلان مؤخرًا ووصلت قيمة ذلك العرض إلى مبلغ 30 مليون يورو، إلا أنه لم يغري إدارة النادي الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء رغبة إنتر ميلان في الحصول على الأموال في الوقت الراهن يكمن في سعي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق النيراتزوري في التعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي الممتاز، حتى يكون خط وسط الميدان لديه قويًا بما فيه الكفاية من أجل المنافسة على جميع الألقاب.