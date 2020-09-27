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نجم تشيلسي يخطف الأضواء لكثرة المتصارعين عليه في الميركاتو

شادي عادلمنذ 32 دقيقة
دقيقة واحدة
تشيلسي
فريق تشيلسي

كشفت مصادر صحفية فرنسية عن اشتعال الصراع بشكل أكبر بين أكثر من نادي في القارة الأوروبية، من أجل التعاقد مع أحد نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة “Telefoot” الفرنسية أن النجم الإيطالي جورجينيو باتت تصله الكثير من العروض في الآونة الأخيرة، بالرغم من أنه يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد مع تشيلسي منذ الموسم الماضي.

وأشارت أيضًا إلى أن ذلك الأمر يشكل ضغطًا هائلاً على لامبارد وليس اللاعب وحده، علمًا بأن الأخير سوف يكون مطالبًا بحسم مصيره مع النادي اللندني في أقرب وقت ممكن حتى يكون تشيلسي قادرًا على التعويض من خلال ضم لاعب بديل مناسب له في خط وسط الميدان.

وشددت الشبكة على أن المفاوضات مع إدارة تشيلسي لم تعد مقتصرة فقط على نادي أرسنال الإنجليزي، بل انضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قائمة الأندية الراغبة في الظفر بخدمات اللاعب الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت أيضًا أن عرض النادي الباريسي يبدو مغريًا للغاية بالنسبة إلى تشيلسي، حيث يطلب باريس سان جيرمان استعارة جورجينيو لمدة موسم واحد فقط لا غير أي حتى صيف العام المقبل 2021، وهو ما يعني وقتها أن اللاعب سوف يعود إلى قلعة ستامفورد بريدج مرة أخرى لكي يقضي آخر عامين في عقده مع فريق البلوز إلى غاية صيف عام 2023.

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شادي عادلمنذ 32 دقيقة
دقيقة واحدة

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