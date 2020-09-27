تصريحات مثيرة من سواريز بعد ظهوره الأول مع أتلتيكو مدريد

شهد اليوم الأحد الظهور الأول للنجم الأوروجوياني لويس سواريز مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني أمام فريق غرناطة، بعدما انتقل إليه قادمًا من صفوف نادي برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتألق لويس سواريز بشكل ملفت للغاية في مباراة اليوم بالرغم من مشاركته كبديل في آخر ربع ساعة من اللقاء، إلا أنه تمكن من تسجيل هدفين كما صنع هدفًا لزميله الإسباني ماركوس لورينتي في بداية استثنائية لا مثيل لها على الإطلاق.

وحرص المهاجم الأوروجوياني على التعليق على ما حدث عقب نهاية المباراة مباشرة، حيث قال لإحدى القنوات الإسبانية: “أشعر بسعادة كبيرة بعد ظهوري الأول مع أتلتيكو مدريد، أهم شيء أننا نجحنا في حصد النقاط الكاملة حتى تكون بداية مشوارنا في الدوري جيدة، ذلك ما كنا نبحث عنه طيلة الأيام الماضية”.

وأضاف أيضًا: “انتقالي إلى الأتليتي والرحيل عن البارسا لا يعد أمرًا سلبيًا، التغيير يصبح مفيدًا للاعبين في العديد من الأوقات، لقد تقبلت ذلك الأمر والآن أنا سعيد بهذه الخطوة التي قمت بها، ويكفي الترحيب الكبير الذي وجدته من جانب الكل هنا”.

يذكر أن رحيل سواريز عن صفوف الفريق الكتالوني كان أمرًا مفاجئًا لجميع عشاق كرة القدم في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك القرار كان بيد المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة.